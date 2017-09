"Spiegel": 60 Männer aus Terrormiliz als Flüchtlinge in Deutschland

Rund 60 Kämpfer einer syrischen Islamistenmiliz halten sich dem "Spiegel" zufolge in Deutschland auf.



Wie das Nachrichtenmagazin berichtet, kamen die Angehörigen einer Terrormiliz als Flüchtlinge nach Deutschland. Der Personenkreis kämpfte zunächst aus Seiten der Freien Syrischen Armee und wechselte dann zur Al-Kaida-nahen Nusra-Front.



Dem Bericht zufolge sollen ihre Mitglieder an diversen Massakern an gefangenen Zivilisten und syrischen Soldaten beteiligt gewesen sein.