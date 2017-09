USA: Aufräumarbeiten - Schwarzer Rauch über russischem Konsulat

Aus einem Schornstein des russischen Generalkonsulats in San Francisco ist einen Tag vor der Schließung der von Washington angeordneten Schließung schwarzer Rauch aufgestiegen.



Die Feuerwehr teilte mit, dass es sich nicht um einen Brand handele, vielmehr würden in dem Haus unbekannte Gegenstände verbrannt.



Die USA hatte Russland aufgefordert, das Konsulat in San Francisco und zwei weitere Büros bis Samstag zu schließen.