SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz: Reisehinweise für Türkei verschärfen

Nach der Festnahme zwei weiterer Deutscher in der Türkei hat SPD-Kanzlerkandidat Schulz eine Verschärfung der Reisehinweise für das Land vorgeschlagen. Tourismus sei für das Land ein wichtiger Wirtschaftszweig.



Auch CSU-Chef Seehofer forderte deutliche Signale von der EU und der Bundesregierung. Grünen-Chef Özdemir kritisierte den türkischen Präsidenten Erdogan als Geiselnehmer.



Nach Angaben des Auswärtigen Amtes befinden sich jetzt 55 deutsche Staatsangehörige in der Türkei in Haft.