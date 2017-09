Fußball-WM-Qualifikation: Deutsche Hooligans mit Nazi-Parolen in Prag

Mats Hummels ist nach dem 2:1 der deutsche Nationalelf im WM-Qualifikationsspiel in Prag gegen Tschechien mit einigen deutschen Fans in Gericht gegangen.



"Katastrophe, ganz schlimm", sagte er über eine Gruppe von rund 200 Anhängern, die in der Eden Arena fortwährend provozierte. Im Stadion waren Gesänge mit nationalsozialistischen Hintergrund sowie "Scheiß DFB" zu hören.



Aufgrund der Vorkommnisse verweigerten deutsche Spieler nach dem Abpfiff den obligatorischen Gang in die Fankurve.