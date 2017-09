Wayne Rooney wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen

England-Star Wayne Rooney wurde am Freitag in Chesire auf dem Heimweg von einer Party wegen Trunkenheit am Steuer gestoppt. Rooney war dabei nicht mit seinem eigenen Wagen unterwegs



Das Auto gehört Party-Girl Laura Simpson, mit der Rooney zuvor betrunken auf Tischen getanzt, gesungen und geflirtet haben soll.



Collen Rooney (31), Waynes Frau, erwartet momentan das vierte gemeinsame Kind. Sie ist derzeit auf Mallorca im Urlaub.