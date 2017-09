Vuelta: Zuschauer attackiert Fahrer und stößt ihn vom Rennrad

Bei der Vuelta hat ein Zuschauer unvermittelt den Radrennfahrer Maxim Belkow attackiert und diesen vom Rad gestoßen.



Der Russe fuhr gerade einen schweren Anstieg hinauf als der Zuschauer mit voller Wucht in ihn hineinsprang.



Glücklicherweise erlitt der 32-Jährige keine Verletzungen und konnte weiter fahren. Nach der Etappe sagte er: "Ich hoffe, es gibt in Zukunft weniger solche Vorfälle. Das ist unmoralisch. Danke an alle, mir geht es gut."