Berlin: Junger Mann zündet sich versehentlich beim Spazierengehen an

In Berlin-Neukölln hat sich ein 28-Jähriger aus Versehen selbst in Brand gesteckt.



Passanten sahen wie der junge Mann plötzlich in Flammen stand und halfen dem Schreienden schnell. Sie rissen ihm die brennende Kleidung ab und löschten die Flammen mit Wasser.



Der Mann wurde schwer verletzt in eine Krankenhaus gebracht und gab dort an, sich eine ausgemachte Zigarette in die Pullover-Tasche gesteckt zu haben.