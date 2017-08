Tagesthemen-Kommentator "schämt" sich für Flüchtlingspolitik der Regierung

Kommentator Georg Restle hat in den gestrigen "Tagesthemen" deutliche Worte zur Flüchtlingspolitik der Kanzlerin gefunden.



Zuvor hatte Angela Merkel zusammen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron beschlossen, dass über die Asylanträge von Flüchtlingen bereits in den großen Auffanglagern in Afrika entschieden werden soll: Darunter Diktaturen, in die man auch Waffen liefern will.



Restle sagte: "Ich schäme mich für diese Flüchtlingspolitik" und weiter "Nein, so wird das Problem nicht gelöst. Es wird nur dorthin verlagert, wo keine Kameras sind".