Frankreich und Deutschland planen Asyl-Registrierungszentren in Afrika

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat in Paris Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Flüchtlingsgipfel empfangen, wo beide Regierungschefs Registrierungszentren für Asylbewerber in Afrika beschlossen.



An dem Treffen nahmen auch die Regierungschefs Italiens und Spaniens sowie die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini teil. Aus Afrika waren die Präsidenten Nigers und Tschads sowie der Ministerpräsident der libyschen Übergangsregierung anwesend, mit denen man kooperieren wolle.



Flüchtlinge mit Aussicht auf Asyl sollen demnach künftig schon in Afrika "identifiziert" werden. Erhielten die Staaten pro Migrant 10.000 Euro, könnten "mindestens 37.750" Schutzbedürftige aufgenommen werden.