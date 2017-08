Keine billige Mode mehr: H&M will bald auf hochwertigere Läden umsteigen

H&M will zukünftig auch Menschen mit ihren Läden ansprechen, die viel Geld haben und nachhaltig konsumieren möchten.



Deswegen will das Unternehmen bald nicht mehr nur Kleidung verkaufen, sondern auch Kaffeebohnen, Spielzeug, Salatschüsseln und Dekoration. "Arket" sollen die neuen Läden heißen, von denen der erste am kommenden Freitag in London eröffnet wird.



Kunden anderer Länder können ab dem Tag im Online-Shop Dinge einkaufen. "Arket soll eine neue Zielgruppe ansprechen und die H&M-Gruppe erweitern", so ein Mitarbeiter.