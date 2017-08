Bike-Trial-Profi Danny MacAskill auf dem Caravan Salon Düsseldorf

2009 hat er mit seinem YouTube-Video "Inspired Bicycles" dafür gesorgt, dass eine Randsportart plötzlich in aller Munde war.



Der schottische Bike-Trial-Profi Danny MacAskill hat mit dem Rad Dinge gemacht, die die meisten Zuschauer nicht für möglich gehalten hätten.



Auf dem CARAVAN SALON in Düsseldorf hat er am Wochenende live gezeigt, was er drauf hat.