Spiel "Fifa 18" - Koop Modus für "The Journey" angekündigt

"Fifa 18" wird in Kürze für all bekannten Systeme wie geplant erscheinen. Im letzten Jahr gab es hierbei einen neuen Modus, der wie ein Karrieremodus aufgebaut war. Diesen Modus mit Namen "The Journey" wird es auch in diesem Jahr wieder geben.



In der 2018er Variante von Fifa soll dieser Modus jedoch dann auch zum ersten Mal in einer Koop Variante für bis zu 3 Spieler gleichzeitig spielbar sein. Die Vorgängervariante war nur als Singleplayer spielbar.



Laut Aussage von EA soll diese Multiplayer Variante jedoch nur so funktionieren, als das eine Person den Spieler steuern kann und die weiteren Personen als Coaches unterstützend zur Seite stehen können.