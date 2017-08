Neue Arenen für Rocket League angekündigt

Das Actionspiel Rocket League bekommt beim nächsten Herbst Update zwei neue Arenen.



Diese neuen Arenen sind angepasste Versionen der Maps Wasteland und Starbase ARC. Die Anpassung erfolgt aufgrund der näheren Fokussierung auf den ESports Bereich des Entwicklers.



Entwickler Psyonix will das Spiel noch stärker in den Fokus von ESport bringen und arbeitet deshalb an weiterer Standardisierung von Maps in den Multiplayer Duellen.