Forza Motorsport 7 - 4K Trailer auf XBOX ONE X

In einem jüngst veröffentlichten Trailer wurde nun Forza Motorsport 7 in echtem 4K präsentiert.



Damit wurde auch die Leistung der neuen XBOX ONE X Konsole einmal mehr gezeigt. Hier dürften sicherlich noch einige spannende Titel folgen, die ebenfalls auf 4K Gaming ausgelegt sind.



Forza Motorsport 7 wird bereits am 03. Oktober 2017 offiziell erscheinen.