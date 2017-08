Düsseldorf: Schuhtrends auf der Messe Gallery Shoes

Schon jetzt wissen, was in Sachen Schuh im nächsten Jahr so abgeht? Kein Problem: Die Messe GALLERY SHOES in Düsseldorf hält alle Trends bereit. Allerdings dürfen nur Fachbesucher auf die Ordermesse — für alle anderen fassen wir die heißesten Trends zusammen.



Dr. Claudia Schulz weiß ganz genau, wo der Hase langläuft. Zumindest, was Schuh- Modetrends angeht. Die Expertin ist hier auf der GALLERY SHOES und hat ihn schon ausgemacht, DEN Trend für 2018. Der Sabot.



"Der Sabot ist im Grunde ein Allrounder, ich kann ihn im Prinzip zu jedem Outfit tragen, fast wie so’n Sneaker, aber er ist luftiger. Ferse offen, Zehen geschlossen. Und er passt auch sehr gut zu diesen längeren Röcken."