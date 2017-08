"Secret of Mana"-Remake kommt für PS4, Vita und Steam

In den 90er Jahren war "Secret of Mana" eines der beliebtesten und berühmtesten Rollenspiele für das damals erhältliche SNES (Super Nintendo)



Square Enix hat nun überraschend ein Remake des RPGs für die Konsolen PS4, PSVita und die Steam Plattform angekündigt.



Neben dem herkömmlichen Remake wird es zum Start in Japan auch eine Limited Edition geben, die mit einigen Gimmicks ausgestattet sein wird.