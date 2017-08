Deutsche Verkehrswacht zu Schulwegen: "Wir sind klar gegen das Eltern-Taxi"

Kurt Bodewig war von 2000 bis 2002 Bundesverkehrsminiser und ist seit 2007 Präsident der Deutschen Verkehrswacht in Berlin: Zu dem anstehenden Schulbeginn hat er eine klare Forderung an die Eltern.



Er empfiehlt ein Schulweg-Training: Vor Schulbeginn sollten Eltern mit den Kindern den Weg ablaufen. Dass Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule fahren, finden Bodewig nicht nur falsch, sondern auch gefährlich.



"Wir sind klar gegen das Eltern-Taxi, auch wenn es im Einzelfall vielleicht nicht anders geht. Aber so nehmen Eltern ihren Kindern eine Entwicklungsmöglichkeit und gefährden sehr häufig die eigenen und andere Kinder", so Bodewig.