Japan: Polizist klaut Fundstück am Arbeitsplatz

In Japan hat ein Polizist am Arbeitsplatz gestohlen.



Der Mann ließ einen Geldbeutel mitgehen, der bei der Wache als Fundstück abgegeben wurde. Als ein alter Mann seine Börse mit ca. 300 Euro Bargeld darin auf der Wache abholen wollte, bemerkte man den Diebstahl. Der Polizeibeamte wurde erwischt und festgenommen.



In Japan sorgte der Vorfall für Empörung schließlich gilt das Land als eines der sichersten überhaupt: Japaner lassen oft achtlos ihre offenen Taschen in Bussen und Bahnen liegen und nun stellte sich ausgerechnet ein Polizist als Dieb heraus.