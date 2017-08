Türkei: Deutscher Pilger seit fünf Monaten in Haft

Ein deutscher Pilger aus Schwerin ist seit mehreren Monaten in der Türkei inhaftiert.



Der Mann wird von der Deutschen Botschaft in Ankara konsularisch betreut, so eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes. Nähere Angaben, etwa was ihm vorgeworfen wird, machte das Amt nicht.



Einem Medienbericht zufolge wollte der Schweriner mit seiner Pilgerreise auch auf das Schicksal unterdrückter Minderheiten aufmerksam machen.