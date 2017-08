Schmuckkollektion von Entführungsopfer Natascha Kampusch

Vor mittlerweile elf Jahren gelang es Natascha Kampusch ihrem Entführer zu entkommen. 1998 war die damals Zehnjährige auf dem Schulweg entführt und mehr als acht Jahre lang gefangen gehalten worden. Um diesen Teil ihres Lebens zu verarbeiten, entwarf die nun 29-Jährige eine eigene Schmuckkollektion.



"Ich bin stolz, weil es ein langer Weg in Gedanken war", so Kampusch, die schon seit sieben Jahre über eine eigene Kollektion nachdachte. Eine Goldschmiede-Lehre brach sie zwischenzeitlich ab.



Zu Kampuschs aus fünf Teilen bestehender Kollektion gehören unter anderem eine Kette und Ohrringe. Die Blume - als Symbol ihres eigenen Lebens - zieht sich als Motiv durch die Stücke. Ein Schmuckstück kostet zwischen 70 und 90 Euro und einen Teil der Einnahmen will Kampusch spenden.