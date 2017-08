Fußball-Bundesliga: HSV nach Sieg in Unterzahl Tabellenführer für eine Nacht

Der Hamburger SV hat einen Achtungserfolg gelandet. Mit einem 3:1-Auswärtssieg gegen den 1.FC Köln hat man den zweiten Sieg im zweiten Bundesligaspiel eingefahren und ist nun somit, zumindest für einen Tag, Tabellenführer. Die Tore für die Gäste schossen Hahn, Wood und Holtby, Sørensen traf für Köln



Nach einer Ecke hatte der Gastgeber es nicht fertig gebracht, den Ball wegzukriegen. Hahn stand im Strafraum und schloss mit der rechten Seite ab - 1:0 für den HSV (28.). Nur wenig später erhöhte Wood mit einem Schuss aus der Drehung aus kurzer Entfernung das 2:0 (34.).



In der ersten Halbzeit musste zudem Schiedsrichter Dr. Felix Brych verletzungsbedingt ersetzt werden. Und in der zweiten Halbzeit sah Hamburgs Verteidiger Mavraj die gelb-rote Karte. In der Nachspielzeit verkürzte Sørensen auf 1:2 (90.+7´), doch Holtby machte den Hamburger Sieg perfekt (90.+9´).