Studie zu Berufsansehen: Feuerwehrleute beliebter als Wirtschaftsmanager

Laut einer Studie des Beamtenbundes sind Berufe im Wirtschaftssektor bei den Deutschen nicht sonderlich hoch angesehen.



Das Misstrauen der Deutschen gegenüber Managern und Unternehmern ist angestiegen, was zum Beispiel an der Auto- oder Finanzkrise liegt.



Am angesehensten sind laut der Studie Feuerwehrmänner, auf den weiteren Rängen folgen Ärzte und Polizisten. Am unteren Ende rangieren Manager, Politiker und Versicherungsvertreter.