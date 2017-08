Bayern: CSU will Heroinabhängigen mit Nasenspray Leben retten

In Bayern gibt es die meisten Drogentoten in Deutschland und die CSU möchte nun gegen das Problem vorgehen.



Helfen soll dabei das Nasenspray Naloxon: Es wirkt hoch dosiert als Gegengift zu Heroin und kann im Falle eines goldenen Schusses Leben retten. Die Abhängigen sollen das Mittel an ihre Familienmitglieder oder ihre Suchtberater weitergeben.



Der Test soll zunächst mit 400 Abhängigen durchgeführt werden, der Opposition reicht diese Maßnahme nicht aus.