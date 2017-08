Tunesien: Präsident will Frauenrechte stärken und Scharia schwächen

Der tunesische Präsident Béji Caïd Essebsi rüttelt an der Scharia und hat bereits im Juli, Vergewaltigung in der Ehe unter Strafe gestellt.



Nun will er das islamische Erbrecht reformieren, wonach männliche Erbberechtigte doppelt so viel wie Frauen bekommen: Eine Abschaffung dieses religiös begründeten Rechts stößt nun auf Widerstand unter den Muslimen.



Abbas Schuman, Vizescheich der weithin anerkannten sunnitischen Al-Azhar-Universität in Kairo, nannte den Vorstoß von Essebsi als "Widerspruch zu den Gesetzen des islamischen Rechts".