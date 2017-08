Zwei Herzinfarkte an einem Tag: Chuck Norris springt dem Tod von der Schippe

Es klingt wie einer der vielen Witze, die sich mittlerweile um die Actionfilm-Legende Chuck Norris ranken, doch dieses Mal hat der Inhalt tatsächlich einen ernsten Hintergrund.Chuck Norris erlitt Mitte Juli innerhalb kürzester Zeit insgesamt zwei Herzinfarkte und war dem Tode sehr nahe.



Nach dem Besuch einer Martial Arts WM Veranstaltung klagte er am Morgen über Brustschmerzen und brach dann plötzlich unter der Dusche bewusstlos zusammen. Beim Transport in die Klinik kam es dann zu einem Herzstillstand und er musste per Defibrillator zurückgeholt werden.



Aber der erste Herzinfarkt und die Wiederbelebung sollten noch nicht das Ende sein. In der Notaufnahme erlitt er einen weiteren Infarkt mit Herzstillstand.Doch an den Legenden, die sich um ihn ranken scheint etwas dran zu sein, denn nur einen Monat später trat Norris schon wieder öffentlich auf.