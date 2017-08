Willst Du mit mir wählen? Russische Regierung bietet Dating-App zur Wahl an

Die russische Regierung will junge Leute mobilisieren zur Wahl zu gehen und hat dazu eine Dating-App herausgebracht.



Das Programm mit dem Namen "Zusammen zur Wahl" sei auf der Basis der Partnerschaftsbörse Mamba entwickelt worden und fragt die Nutzer: "Gehst du mit ihm (oder ihr) zur Wahl?"



Für den Flirt zählt nicht nur die grundsätzliche gegenseitige Sympathie füreinander, sondern auch die Sympathie für das politische Programm. Am 10. September werden in Russland die neuen Oberhäupter einiger Regionen des Landes gewählt.