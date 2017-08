Leipzig: Integrationsmaßnahme wegen fehlender Teilnehmer eingestellt

Ein Leipziger Beschäftigungsprojekt mit 395 Asylbewerbern wurde jetzt wieder eingestellt. Es gab zu wenig Teilnehmer. Die Stadt wollte über ein prestigeträchtiges Projekt Asylbewerbern mit einer Flüchtlingsintegrationsmaßnahme (FIM) das "Ankommen" in Deutschland erleichtern.



Aber von den 395 Schutzsuchenden, die sich zwischen 2016 und 2017 dazu verpflichtend, ergriffen nur 112 Asylbewerber aus 22 Ländern die Gelegenheit und unterzeichneten einen Teilnehmervertrag.



Es fehlten 144 Personen gleich ohne Begründung, während 20 Asylbewerber Widerspruch einlegten. 69 Personen befanden sich in anderen Integrations- oder Sprachkursen und der Rest hatte andere Gründe: Waren entweder weggezogen, befanden sich in Haft oder fanden zwischenzeitlich eine Arbeit.