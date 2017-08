Dubai entsalzt Millionen Liter Trinkwasser täglich aus dem Persischen Golf

"We will see the deserts bloom" - wir werden die Wüste blühen sehen. So sprach einst Kennedy 1961 zu den von Dürre geplagten Texanern. 75 Millionen Dollar investierte die USA 1960 in die Erforschung der Meerwasserentsalzung.



Jetzt gewinnen die Golfstaaten 20 Millionen Kubikmeter Trinkwasser mit etwa 200 Kraftwerken, jeden Tag aus dem Meer. Und es sollen noch mehr werden, es ist geplant, die Kapazitäten zu verdoppeln. Der Pro-Kopf-Verbrauch in den Golfstaaten ist mit bis zu 750 Litern am Tag der höchste weltweit.



Meerwasser zu verdampfen ist die kostspieligste Methode um Trinkwasser zu kreieren, denn die Trennung funktioniert nur mit großer Hitze. Erdöl und Gas verbrennen und treiben Dampfturbinen an. Die arabischen Staaten haben keine andere Chance. Der Klimawandel verschärft die Wassernot dramatisch.