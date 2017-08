Spanien: Barcelona-Anschlag - Hauptverdächtiger ist tot

Die spanische Polizei hat eigenen Angaben zufolge den Hauptverdächtigen des Barcelona-Anschlags getötet.



Der 22-jährige Marokkaner sei nahe Subirats westlich von Barcelona erschossen worden. Nach Aussagen der Ermittler hatte er am Donnerstag mit einem Lieferwagen auf Las Ramblas 13 Menschen umgebracht und später einen Mann erstochen.



Laut Polizei sind nun vier Verdächtige in Haft und acht tot. Einer von ihnen ist ein Imam, der die Attentäter radikalisiert haben soll. Er wurde bei einer Explosion in Alcanar getötet.