Rocker Foo Fighters performen mit Popstar Rick Astley "Never Gonna Give You Up"

Beim "Summer Sonic Festival" in Tokio überraschten die Rocker Foo Fighters mit einem besonderen Gastsänger: Eighties Popstar Rick Astley.



Astley rief dem Publikum zunächst ein "Come on, you motherfuckers" zu, dann schmetterte er mit der Band um den früheren Nirvana-Drummer und heutigen Frontmann Dave Grohl seinen Hit "Never gonna give you up".



Astley und die Foo Fighters lernten sich bei dem Festival kennen und mochten sich offenbar auf Anhieb.