Malta verweigert Schiff von Rechtsextremen die Hafeneinfahrt

Die von rechtsextremen Aktivisten gecharterte "C-Star" darf nicht in den Hafen von Malta einlaufen.



Die Teilnehmer der Aktion "Defend Europe" hatten ihren Ende ihres flüchtlingsfeindlichen Einsatzes im Mittelmeer beendet und werden nun von Malta nicht willkommen geheißen, zudem verweigere man den Rechten Wasser.



"Wir möchten keine Verbindung zu diesem Schiff und wir hätten es nicht an unsere Küsten fahren lassen, weil wir mit allem, für das es steht, nicht übereinstimmen", so ein Regierungssprecher. Eine ähnliche Behandlung erfuhren die Rechten und ihre Besatzung in Griechenland, Italien und Tunesien.