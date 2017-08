Fußball: Erzgebirge Aue zeigt "Sportgerichtsbarkeit = Vereinsholocaust"-Banner

Der Zweitligist FC Erzgebirge Aue hat mit dem Zeigen eines Banners für Empörung gesorgt, auf dem "Sportgerichtsbarkeit = Vereinsholocaust" zu lesen war.



Der Klub entschuldigte sich nun für den Vorfall und kündigte an, gegen die Verantwortlichen vorzugehen.



"Der FC Erzgebirge Aue e.V. distanziert sich auf das Schärfste von dem beim Auswärtsspiel in Braunschweig im Auer Fanblock gezeigten Transparent, welches die DFB-Sportgerichtsbarkeit in einen Kontext zum Dritten Reich bzw. zum singulären Verbrechen des Holocaust setzt", so der Verein.