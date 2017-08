Baden-Württemberg: Illegales Autorennen mit 20 Wagen

Rund 20 Autofahrer haben sich nach Polizeiangaben auf der Autobahn 81 in Baden-Württemberg ein nächtliches Rennen geliefert.



Die Verkehrsrowdies bremsten in der Nacht zum Sonntag unbeteiligte Autofahrer aus, um sie auf Distanz zu halten. Danach gaben sie mehrfach Gas, wie die Polizei in Konstanz weiter mitteilte.



Die Beamten stoppten bei der Fahndung nach den Rowdies zwei Raser. Die Männer aus der Schweiz mussten Sicherheitsleistungen in Höhe von mehreren tausend Schweizer Franken hinterlegen.