US-Komiker Jerry Lewis gestorben

Der US-Komiker und Schauspieler Jerry Lewis ist am Sonntagmorgen in Las Vegas gestorben. Lewis, der durch Filme wie "Der verrückte Professor" weltweit Berühmtheit erlangte, wurde 91 Jahre alt.



Seinen Durchbruch hatte er durch seine gemeinsamen Auftritte mit Dean Martin. Das Duo war auf Bühnen, im Fernsehen und in Kino über Jahre gemeinsam zu sehen. 1956 trennten sich ihre Wege.



Lewis war über Jahre tablettensüchtig und litt an Prostatakrebs, einer Lungenkrankheit und Herzproblemen.