"Breitbart" zeigt Bild von Lukas Podolski als Flüchtling

Das Internetportal "Breitbart" hat sich mit einem Bild von Lukas Podolski als Flüchtling aus Nordafrika blamiert.



"Breitbart" veröffentlichte ein Foto von dem deutschen Fußballweltmeister in einem Bericht über die Schleuserkriminalität in Spanien.



Das Foto zeigt einen gut gelaunten Lukas Podolski im Nationalmannschafts-Trikot als Mitfahrer auf einem Jetski. Podolski will das Internetportal über seinen Anwalt abmahnen und das Foto im Zusammenhang mit Flüchtlingsschleusern sperren lassen.