Deutsches Stromnetz zu schlecht für E-Autos

Das Stromnetz in Bayern und Baden-Württemberg ist nach Brancheneinschätzung nicht auf die erwartete Verbreitung von Elektroautos und Wärmepumpen vorbereitet.



Die Energiewirtschaft in den beiden Bundesländern rechnet in Zukunft mit deutlich höheren Lastspitzen, die auf zurückgehende produzierte Strommengen zurückzuführen sind.



Detlef Fischer, Geschäftsführer des Verbands der bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft, hält Stromknappheit an manchen Tagen nicht für ausgeschlossen, zumal auch der Atomstrom ab dem Jahreswechsel 2022/2023 fehlen wird.