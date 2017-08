Spanien: Deutscher Autor auf Veranlassung der Türkei festgenommen

Der türkischstämmige Kölner Schriftsteller Akhanli ist auf Betreiben der Türkei während seines Urlaubs in Spanien festgenommen worden.



Akhanli war 1991 nach Deutschland gekommen. Zuvor hatte er während der Militärherrschaft in der Türkei mehrere Jahre im Gefängnis gesessen. Er hat nur die deutsche Staatsbürgerschaft. Was ihm vorgeworfen wird, ist unklar.



Grundlage ist ein internationaler Haftbefehl der Türkei, der auf einem äußerst umstrittenen Strafverfahren beruht.