ZSKA-Fan verprügelt Taschendieb

Nach der Champions League Qualifikationsspiel BSC Young Boys gegen ZSKA Moskau in Bern, wurde einem russischen Fan von zwei Tunesier das Portemonnaie am Bahnhof geklaut.



Der Russe und sein Kollege verfolgten den Dieb und verprügelten ihn. Er musste wegen den schweren Verletzungen ins Spital eingeliefert werden.



Die beiden Russen und der Mittäter sitzen seitdem in Haft.