Social Media: Sängerin Taylor Swift entfernt alle Fotos

Die 27-jährige Sängerin Taylor Swift hat sämtliche Fotos von allen Social-Media-Plattformen gelöscht. Auch die Profilbilder der Accounts mussten weichen, obwohl sowohl ihr Twitter- und Instagram-Account als auch ihre Facebookseite weiterhin online sind.



Es wird vermutet, dass Swift damit ihr Comeback in die Wege leiten will. Nachdem es dieses Jahr sehr ruhig um sie war, wird gemunkelt, dass sie Platz für neue Einträge bezüglich eines neuen Albums schaffen will.



Zuletzt war Swift im November 2016 auf einer öffentlichen Veranstaltung zu sehen. Sonst machte sie die letzten Monate eher einen zurückgezogenen Eindruck.