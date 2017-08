2. Bundesliga: Darmstadt gewinnt gegen den FC St. Pauli

Der SV Darmstadt ist nun Tabellenführer der zweiten Fußballbundesliga. Der Absteiger gewann gegen den FC St. Pauli mit 3:0.



Kevin Großkreutz brachte Darmstadt bereits in der neunten Minute in Führung. Tobias Kempe baute diese in der 49. Minute per verwandeltem Elfmeter aus.



Dagegen konnte St. Pauli in Person von Sami Allagui in der 68. Minute einen Elfmeter nicht verwandeln. Das 3:0 für Darmstadt erzielte schließlich in der 82. Minute der kurz zuvor eingewechselte Yannick Stark.