Brandenburg: Mutter bringt Kind in Zug zu Welt

Eine Regionalbahn war am heutigen Morgen vom brandenburgischen Rathenow auf dem Weg nach Berlin-Spandau. An Bord befand sich eine hochschwangere 32-jährige Frau.



Sie war auf dem Weg in die Arbeit, als es in dem Zug zu einer Sturzgeburt kam. Eine Polizist der Bundespolizei wurde auf die Schreie der Frau aufmerksam und eilte ihr zu Hilfe.



Der Polizist, welcher selbst Kinder hat, bat dann noch zwei weitere Frauen um Hilfe. Die Frau konnte so schließlich ein Mädchen gebären. Sie wurden dann in Spandau von der Feuerwehr erwartet. Der Mutter, dem Neugeborenen und dem mitreisenden älteren Geschwisterkind geht es gut.