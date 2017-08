Braunschweig: 52-Jährige zweimal in einer Woche sturzbetrunken an Steuer ertappt

In Braunschweig wurde eine Autofahrerin gleich zweimal innerhalb von einer Woche volltrunken am Steuer ertappt.



Das zweite Mal meldeten Zeugen die 52-Jährige der Polizei als sie völlig besoffen mit dem Auto nach Hause kam. Die Beamten stellten einen Alkoholtestwert von über 3,4 Promille fest.



Den Führerschein konnten sie ihr nicht mehr nehmen, denn den hatte sie schon vorher in der Woche abgeben müssen: Damals fuhr sie sturzbetrunken mit 3,5 Promille vom Einkauf nach Hause.