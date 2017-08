Vietnam: Sechsköpfige Familie durch Blindgänger aus Krieg getötet

In Vietnam wurde eine sechsköpfige Familie von einem explodierenden Blindgänger aus dem vor vierzig Jahren tobenden Krieg getötet.



Unter den Opfern sind auch drei Kinder, wie die Behörden bekannt gaben. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe eines früheren US-Stützpunkts.



Vermutlich fand die Familie die Bombe und versuchte sie zu entschärfen, um sie verkaufen zu können: In Vietnam hat sich wegen des Metalls in den Blindgängern ein Markt für diese erschlossen.