Taiwan: Mann greift Palastwache mit einem Samuraischwert an

Die Palastwache in Taipeh wurde von einem Mann mit einem Samuraischwert attackiert.



Als ein Beamter der Militärpolizei sich ihm in den Weg stellte, stach der Angreifer auf diesen ein. Der Mann trug eine chinesische Flagge bei sich und gab bei seiner Festnahme an, aus politischen Gründen gehandelt zu haben.



China betrachtet Taiwan, das sich 1949 von Peking abgespalten hatte, als abtrünnige Provinz.