Terror in Barcelona: Donald Trump schockt mit brutalem Lügenmärchen

Nach dem Terror in Spanien hat Donald Trump nun ultra-harte Maßnahmen gegen den radikalen Islamismus gefordert. Untermauert hat er die Forderung auf Twitter mit einer brutalen Fake-Legende.



Er schrieb: "Befasst euch mit dem, was der US-General Pershing mit Terroristen gemacht hat, wenn er sie gefangen hat. Danach gab es für 35 Jahre keinen radikalen islamischen Terror mehr!" Damit nimmt er Bezug auf eine im Wahlkampf erzählte und mehr oder weniger frei erfundene Horror-Geschichte.



Pershing habe im amerikanisch-philippinischen Krieg 50 Gefangene aufreihen lassen. Dann befahl er, Gewehrkugeln in Schweineblut zu tunken und 49 Gefangene zu töten. Der 50. sollte seinen Leuten erzählen, was seinen Kameraden geschehen sei.