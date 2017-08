Terror in Barcelona: Mindestens 13 Tote

Bei einem Terroranschlag in Barcelona sind mindestens 13 Menschen getötet worden. Ein Attentäter ist mit einem Kleintransporter in den Ramblas in eine Menschenmenge gerast.



Daneben sollen 32 Menschen verletzt worden sein. Die Behörden rechnen aber noch mit mehr Opfern.



Ein zweiter Wagen, der zur Flucht genutzt werden sollte, wurde 60 Kilometer vor Barcelona gefunden. Ein Attentäter soll sich noch in einem Restaurant verschanzen.