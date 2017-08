Terroranschlag in Barcelona: Verletzte und Tote

In der spanischen Stadt Barcelona ist ein Kleintransporter in den Ramblas in eine Menschenmenge gerast. Ersten Angaben zufolge soll es mindestens 20 Verletzte und einen Toten gegeben haben.



Zwei bewaffnete Männer sollen außerdem ein Restaurant gestürmt haben. Die Polizei spricht von einem Terroranschlag.



Angrenzende Geschäfte und Bars sollen geschlossen bleiben.