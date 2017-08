Freiheit im Wohnmobil - Branche ist trotz Dieselskandal zuversichtlich

Es ist die große Freiheit - Urlaub im Wohnmobil oder mit dem Caravan. Fahren, wohin die Reifen rollen, schlafen, wo immer der Boden eben ist.



Camping liegt voll im Trend. Nach Rekord-Neuzulassungszahlen in 2016 zeichnet sich auch für 2017 erneut ein Wachstum von fast 14 Prozent ab.



Zuversicht also in der Branche, die eigentlich auch vom Diesel- Skandal betroffen sein müsste.