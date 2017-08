Insolvente Air Berlin könnte zu neuen Umbauplänen bei Flughafen BER führen

Die Fluglinie Air Berlin sollte eigentlich der wichtigste Kunde mit eigenem Hangar des geplanten Hauptstadtflughafens BER werden.



Doch die Insolvenz des Unternehmens könnte nun zu erneuten Umbauplänen des bereits lange unvollendeten BER führen. Air Berlin sieht in dem Stillstand beim BER auch einen Grund in seiner Pleite: "Natürlich ist Air Berlin auch ein Opfer der dauernden Verschiebungen um den neuen Flughafen".



Zur geplanten Eröffnung des BER im Juni 2012 wollte Air Berlin eigentlich mit fünf Langstreckenverbindungen an den Start gehen: Täglich sollte nach Miami, New York sowie Los Angeles, Windhoek und Abu Dhabi geflogen werden.