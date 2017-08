Frankreich: 93-Jähriger reißt aus Seniorenheim aus, um sein Date zu treffen

In einem kleinen Badeort in der französischen Bretagne hat sich ein 93 Jahre alter Mann aus seinem Seniorenheim verdrückt, um sich mit seinem Date im Park zu treffen.



Die Enkelin des Mannes war in Sorge als sie ihren Opa nicht wie gewohnt in seinem Zimmer antraf und die gesamte Familie startete eine Suchaktion.



Die Polizei fand ihn und seine "Freundin", wie er sagte, im nahe gelegenen Park, wo sie Arm in Arm spazieren gingen.